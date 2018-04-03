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"Газпром" намагається уникнути можливих санкцій США щодо Nord Stream 2

Вівторок, 03 квітня 2018, 12:46
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Російський "Газпром" зробив перший крок до організації проектного фінансування для газопроводу "Північний потік-2" з урахуванням можливих ризиків у вигляді санкцій США щодо проекту.

Про це повідомляє газета "Коммерсант".

Як випливає зі звітності, "Газпром" у серпні 2017 року передав британськійGlas Trust Corporation Ltd (надає послуги у сфері організації кредитування) у заставу до 2038 року належні йому акції проектної компанії газопроводу "Північний потік-2" — Nord Stream 2 AG. Це зроблено "у забезпечення зобов'язань Nord Stream 2 AG за угодою проектного фінансування".

Glas Trust Corporation заснована в 2011 році і належить менеджерам Мії Дреннан і Брайану Карне, пропонує послуги по організації та адміністрування кредитів, реструктуризації боргу і т. д.

"Використання агента для структурування угоди з проектного фінансування покликане насамперед забезпечити анонімність кредиторів і знизити їх ризики, якщо влада США вирішить застосувати санкції до Nord Stream 2" - зазначає видання.

Санкціям, згідно із законом CAATCA, який набув чинності 2 серпня 2017 року, можуть бути піддані інвестори, які вклали в російські експортні нафто - і газопроводи більше $5 млн протягом року.

Незрозуміло, чи була угода "Газпрому", Nord Stream 2 AG і Glas підписана до 2 серпня, якщо ні, то ризики санкцій для кредиторів існують.

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