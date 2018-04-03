"Газпром" пытается избежать возможных санкций США в отношении Nord Stream 2

Вторник, 03 апреля 2018, 12:46

Российский "Газпром" сделал первый шаг к организации проектного финансирования для газопровода "Северный поток-2" с учетом возможных рисков в виде санкций США в отношении проекта.

Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Как следует из отчетности, "Газпром" в августе 2017 года передал британской Glas Trust Corporation Ltd (предоставляет услуги в сфере организации кредитования) в залог до 2038 года принадлежащие ему акции проектной компании газопровода "Северный поток-2" — Nord Stream 2 AG. Это сделано "в обеспечение обязательств Nord Stream 2 AG по договору проектного финансирования".

Glas Trust Corporation основана в 2011 году и принадлежит менеджерам Мии Дреннан и Брайану Карне, предлагает услуги по организации и администрирования кредитов, реструктуризации долга и т. д.

"Использование агента для структурирования сделки по проектному финансированию призвано прежде всего обеспечить анонимность кредиторов и снизить их риски, если власти США решат применить санкции к Nord Stream 2", - отмечает издание.

Санкциям, согласно закону CAATCA, который вступил в силу 2 августа 2017 года, могут быть подвергнуты инвесторы, которые вложили в российские экспортные нефте - и газопроводы более $5 млн в течение года.

Непонятно, была ли сделка "Газпрома" Nord Stream 2 AG и Glas подписано до 2 августа, если нет, то риски санкций для кредиторов существуют.