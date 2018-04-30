У ЄС засуджують порушення прав затриманого у Криму Абдуллаєва

Представництво ЄС засуджує будь-які порушення прав кримських татар, зокрема, це стосується стану здоров’я Узеіра Абдуллаєва.

Про це ідеться у заяві представництва на його сторінці у Facebook.

Представництво нагадує про заяву високої представниці ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріки Моґеріні від імені ЄС щодо Криму та Севастополя від 16 березня 2018 року.

У заяві йдеться про грубе порушення прав кримських татар та заявлена вимога гарантувати кримським татарам, українцям та усім іншим етнічним і релігійним спільнотам півострова можливість підтримувати і розвивати свої культури, традиції, освіту й ідентичність.

Європейський Союз закликає до повного дотримання міжнародних стандартів прав людини на півострові та наголошує на необхідності всеосяжно розслідувати усі нерозкриті справи порушень прав людини, такі як примусові зникнення, тортури і вбивства.

Абдуллаєва затримали 12 жовтня 2016 року у Криму, звинувативши в участі у забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

10 квітня підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" продовжив його арешт до середини червня.

27 квітня в ході судового засідання Узеір Абдуллаєв заявив скарги на стан здоров'я і ненадання йому медичної допомоги в СІЗО.

За даними МЗС, Абдуллаєв перебуває в критичному стані. МЗС вимагає допустити до нього українських лікарів.