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Литва направляє в Україну нову групу військових інструкторів

Субота, 07 квітня 2018, 12:57
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На зміну військовим Драгунського батальйону імені княгині Біруте, який повернувся в Литву з України після виконання військово-навчальної операції, вирушать службовці Добровольчих цих оборони.

Про це повідомляє портал Delfi.

У п'ятницю відбулася церемонія проводів нової групи військових.

Це вже третя зміна литовських військових інструкторів, яка надсилається для виконання військово-навчальної операції в Україні. Вона складається з 12 професійних військових і військових-добровольців.

Інструктори прослужать в Україні до кінця червня.

На розташованому в Західній Україні полігоні Яворів литовські військові разом з колегами з США, Канади, Польщі та Сполученого Королівства будуть навчати українців плануванню операцій, будуть проводити і оцінювати навчання, стрільби та інше.

Литовські військові інструктори з серпня 2015 року допомагають готувати українських військових. Вони безпосередньо не беруть участь в бойових діях і антитерористичних операціях в Україні. Військово-навчальна операція призначена для навчання збройних сил України.

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