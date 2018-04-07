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Air France скасувала майже третину рейсів через страйк працівників

Субота, 07 квітня 2018, 13:35
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Авіакомпанія Air France скасувала близько 30% рейсів через страйк працівників, які вимагають підвищення зарплатні.

Про це повідомляє The Associated Press.

Суботній страйк позначився як на внутрішніх, так і на міжнародних рейсах. Зокрема, в аеропорту Шарль де Голль та Орлі скасовано чверть рейсів.

Це вже п’ятий страйк працівників Air France з лютого, і кількість скасованих рейсів щоразу зростає.

Цього тижня профспілки оголосили нові страйки, і у вівторок страйк Air France співпав з національним страйком залізничників.

Профспілки Air France вимагають підвищення зарплат на 6% після того як вони були заморожені протягом кількох років. Air France же готова до підвищення лише на 1%.

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