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"Чорний вівторок": у Франції розпочався тримісячний страйк залізничників

Вівторок, 03 квітня 2018, 12:55
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У Франції у вівторок, 3 квітня, залізничники розпочали перший день масового страйку, який триватиме впродовж трьох місяців.

За інформацією французькі ЗМІ, страйк вже призвів до масових скупчень людей на вокзалах та небачених раніше заторів.

Як повідомляла "Європейська правда", чотири профспілки закликали страйкувати протягом двох днів щотижня до кінця червня. Вони протестують проти плану уряду реформувати національну залізничну компанію SNCF.

За даними Le Figaro, до страйку долучився кожен другий співробітник державної залізничної компанії SNCF та три чверті машиністів потягів. Потяги по всій Франції курсують з перебоями, а сьогоднішній день вже назвали "чорним вівторком". Деякі залізничні лінії закриті повністю.

Окрім залізничників, страйкують пілоти авіакомпанії Air France, співробітники енергетичного сектору та комунальних служб. Анонсовані страйки ЗМІ називають найбільшим викликом для президента Еммануеля Макрона з часу його обрання президентом у травні.

У Парижі скорочень зазнали рейси регіональних електричок. Це призвело до переповненого громадського транспорту та серйозних заторів. Перед восьмою ранку на в’їзді в Париж зафіксували 370 км заторів – виняткове для цього часу явище.

На французьких вокзалах спостерігаються великі скупчення людей, які намагаються сісти у ту незначну кількість потягів, які все-таки курсують. 

На Ліонському вокзалі в Парижі жінка впала на рейки з переповненої платформи.

На деяких вокзалах, наприклад, у Стразбурзі, взагалі немає людей.

Практично без змін курсують потяги міжнародного сполучення, зокрема операторів Thalys та Eurostar. Водночас не курсують потяги до Іспанії, Італії та Швейцарії.

Французька влада закликає людей не планувати подорожі залізницею або користуватись автомобілями.

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