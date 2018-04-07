У німецькому Мюнстері автомобіль скоїв наїзд на людей, є загиблі і поранені

Субота, 07 квітня 2018, 18:37

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У центрі німецького міста Мюнстер невідомий скоїв наїзд на групу людей, поліція не виключає теракт.

Про це повідомляє Die Welt.

Повідомляється, що наїзд був скоєний на групу сидячих людей. Водій пікапа після скоєння наїзду застрелився.

За попередніми даними, поранення отримали до 30 осіб. Крім того, ЗМІ повідомляють про щонайменше трьох загиблих, в тому числі водія пікапа.

Поліція офіційно не говорить про теракт, однак джерела у силах безпеки Німеччини стверджують, що це "одна з версій".

Поліція проводить масштабну операцію в центрі Мюнстера і просить громадян уникати цей район. Крім того, громадян просять не спекулювати щодо інциденту.

Також в місці наїзду триває рятувальна операція, до якої залучені декілька гелікоптерів.