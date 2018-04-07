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В немецком Мюнстере автомобиль совершил наезд на людей, есть погибшие и раненые

Суббота, 07 апреля 2018, 18:37
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В центре немецкого города Мюнстер неизвестный совершил наезд на группу людей, полиция не исключает теракт.

Об этом сообщает Die Welt.

Сообщается, что наезд был совершен на группу сидящих людей. Водитель пикапа после совершения наезда застрелился.

По предварительным данным, ранения получили до 30 человек. Кроме того, СМИ сообщают о минимум трех погибших, в том числе водителя пикапа.

 

Полиция официально не говорит о теракте, однако источники в силах безопасности Германии утверждают, что это "одна из версий".

Полиция проводит масштабную операцию в центре Мюнстера и просит граждан избегать этот район. Кроме того, граждан просят не спекулировать относительно инцидента.

Также в месте наезда продолжается спасательная операция, к которой привлечены несколько вертолетов.

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