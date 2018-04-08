Джонсон назвав лідера лейбористів "корисним ідіотом Кремля"

Неділя, 08 квітня 2018, 10:32

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон назвав лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна "корисним ідіотом Кремля" через його реакцією на отруєння Солсбері.

Як повідомляє BBC, відповідна заява міститься у статті Джонсона у Sunday Times.

Глава британської дипломатії нагадав, що Кремль досі спростовує твердження про свою причетність до хімічного отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Для цього Кремль зробив "цинічну спробу поховати незграбні факти під лавиною брехні та дезінформації". Зокрема, уряд Росії та державні ЗМІ вигадали 29 альтернативних теорій про напад.

"Єдине, що допомагає Кремлю створювати фальшиву довіру до його пропагандистського нападу – залучення політиків із інших країн. На жаль, я змушений зробити висновок, що Джеремі Корбін приєднався до цих зусиль",- пише Борис Джонсон.

У лейбористській партії вже відреагували на це звинувачення, заявивши, що Корбін неодноразово стверджував про провинну РФ у цьому злочині. Натомість, стверджують у прес-службі лейбористів, сам Борис Джонсон "зробив себе дурнем та підірвав довіру до уряду, сфальсифікувавши висновки, отримані від експертів з хімічної зброї Портон-Дауна".

Нагадаємо, раніше глава МЗС Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін буде прославляти себе на Чемпіонаті світу з футболу цього літа таким же чином, як і Адольф Гітлер на Олімпійських іграх у Берліні в 1936 році. У МЗС РФ відповіли, що Джонсон "отруєний отрутою ненависті і злоби, непрофесіоналізму і тому хамства".