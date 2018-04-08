Знайти
АКТУАЛЬНО

В Угорщині розпочалися парламентські вибори

Аварія в Босфорі: з'явилося відео, як мальтійське судно протаранило історичну віллу

Джонсон назвав лідера лейбористів "корисним ідіотом Кремля"

Після наїзду авто в натовп у Мюнстері загинули 4 людини, 20 постраждали

Напад в Мюнстері вчинив німець з розладом психіки, імовірність теракту спадає

У німецькому Мюнстері автомобіль скоїв наїзд на людей, є загиблі і поранені

У Стамбулі балкер, що прямував в Україну, врізався в особняк на березі Босфору






Джонсон назвав лідера лейбористів "корисним ідіотом Кремля"

Неділя, 08 квітня 2018, 10:32
Версія для друку Коментарі

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон назвав лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна "корисним ідіотом Кремля" через його реакцією на отруєння Солсбері.

Як повідомляє BBC, відповідна заява міститься у статті Джонсона у Sunday Times.

Глава британської дипломатії нагадав, що Кремль досі спростовує твердження про свою причетність до хімічного отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Для цього Кремль зробив "цинічну спробу поховати незграбні факти під лавиною брехні та дезінформації". Зокрема, уряд Росії та державні ЗМІ вигадали 29 альтернативних теорій про напад.

"Єдине, що допомагає Кремлю створювати фальшиву довіру до його пропагандистського нападу – залучення політиків із інших країн. На жаль, я змушений зробити висновок, що Джеремі Корбін приєднався до цих зусиль",- пише Борис Джонсон.

У лейбористській партії вже відреагували на це звинувачення, заявивши, що Корбін неодноразово стверджував про провинну РФ у цьому злочині. Натомість, стверджують у прес-службі лейбористів, сам Борис Джонсон "зробив себе дурнем та підірвав довіру до уряду, сфальсифікувавши висновки, отримані від експертів з хімічної зброї Портон-Дауна".

Нагадаємо, раніше глава МЗС Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін буде прославляти себе на Чемпіонаті світу з футболу цього літа таким же чином, як і Адольф Гітлер на Олімпійських іграх у Берліні в 1936 році. У МЗС РФ відповіли, що Джонсон "отруєний отрутою ненависті і злоби, непрофесіоналізму і тому хамства".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
11:15
В Угорщині розпочалися парламентські вибори
11:12
Фото, відео
Аварія в Босфорі: з'явилося відео, як мальтійське судно протаранило історичну віллу
10:32
Джонсон назвав лідера лейбористів "корисним ідіотом Кремля"
10:01
Напад у Мюнстері: у підозрюваного вдома знайшли зброю
09:47
ЗМІ: Скрипалям запропонують жити в США під новими іменами
20:35
Напад в Мюнстері вчинив німець з розладом психіки, імовірність теракту спадає
19:29
Наїзд на людей в Мюнстері: в автомобілі знайшли підозрілий предмет
19:11
фото
Після наїзду авто в натовп у Мюнстері загинули 4 людини, 20 постраждали
18:37
фото
У німецькому Мюнстері автомобіль скоїв наїзд на людей, є загиблі і поранені
17:55
фото
У Стамбулі балкер, що прямував в Україну, врізався в особняк на березі Босфору
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
"Голос Америки"

Покарання для найближчого кола Путіна: що відомо про нові санкції США

Путін використовує довірених олігархів для утримання його незаконних статків. Так, як він цінує гроші більше, ніж людське життя, ці дії можуть бути потужним посланням... Економіка Росії не зазнає великого удару, однак російський олігархічний клас почне хвилюватись, особливо через включення до переліку Дерипаски, Вексельберґа та їх бізнес інтересів.

Борис Зайцев, для Європейської правди

Перезавантаження Словаччини: чому відставка прем'єра не зупинила протести

Перша квітнева акція "За порядну Словаччину" показала, що протестний потенціал не вщухає. Політичну кризу не вдалося вирішити однією відставкою голови уряду. Суспільство вважає цей крок косметичним та вимагає глибшого очищення держави.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  