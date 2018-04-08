Джонсон назвал лидера лейбористов "полезным идиотом Кремля"

Воскресенье, 08 апреля 2018, 10:32

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина "полезным идиотом Кремля" из-за его реакцией на отравление Солсбери.

Как сообщает BBC, соответствующее заявление содержится в статье Джонсона в Sunday Times.

Глава британской дипломатии напомнил, что Кремль до сих пор опровергает утверждение о своей причастности к химического отравления Сергея Скрипача и его дочери Юлии. Для этого Кремль сделал "циничную попытку похоронить неуклюжие факты под лавиной лжи и дезинформации". В частности, правительство России и государственные СМИ придумали 29 альтернативных теорий о нападении.

"Единственное, что помогает Кремлю создавать фальшивую доверие к его пропагандистского нападения - привлечение политиков с других стран. К сожалению, я вынужден сделать вывод, что Джереми Корбин присоединился к этим усилиям", - пишет Борис Джонсон.

В лейбористской партии уже отреагировали на это обвинение, заявив, что Корбин неоднократно утверждал виновато РФ в этом преступлении. Зато, утверждают в пресс-службе лейбористов, сам Борис Джонсон "выставил себя дураком и подорвал доверие к правительству, сфальсифицировав выводы, полученные от экспертов по химическому оружию Портон-Дауна".

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин будет прославлять себя на чемпионате мира по футболу этим летом так же, как и Адольф Гитлер на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году. В МИД РФ ответили, что Джонсон "отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и хамства".