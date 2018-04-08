Трамп закликав Китай "покласти край недобросовісної торгівлі"

Неділя, 08 квітня 2018, 12:35

Президент США Дональд Трамп закликав владу Китаю "покласти край недобросовісної торгівлі", відмовившись від торгівельних бар’єрів.

Про це він написав у своїй сторінці на Twitter.

"За 40 років у США не було торгового профіциту з Китаєм. Вони повинні покінчити з нечесною торгівлею, прибрати бар'єри і стягувати тільки взаємні мита. США втрачають $ 500 млрд на рік і втрачали мільярди на протязі десятиліть. Це не може тривати! "- написав Трамп.

The United States hasn’t had a Trade Surplus with China in 40 years. They must end unfair trade, take down barriers and charge only Reciprocal Tariffs. The U.S. is losing $500 Billion a year, and has been losing Billions of Dollars for decades. Cannot continue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 квітня 2018 р.

Нагадаємо, США підготувало нови мита на товари із Китаю, завивиши про протекціоністьку політику Пекину. У відповідь Китай підготував перелік заходів у відовідь, що торкнуться біля 40% американського імпорту. Зокрема, мита можутбь бути підняті на продукти харчування, автомобілі та літаки.

Торгівельний конфлікт між двома найбільшими економіками світу може стати найбільшим у новітній історії світу.