Трамп закликав Китай "покласти край недобросовісної торгівлі"

Президент США Дональд Трамп закликав владу Китаю "покласти край недобросовісної торгівлі", відмовившись від торгівельних бар’єрів.

Про це він написав у своїй сторінці на Twitter.

"За 40 років у США не було торгового профіциту з Китаєм. Вони повинні покінчити з нечесною торгівлею, прибрати бар'єри і стягувати тільки взаємні мита. США втрачають $ 500 млрд на рік і втрачали мільярди на протязі десятиліть. Це не може тривати! "- написав Трамп.

The United States hasn’t had a Trade Surplus with China in 40 years. They must end unfair trade, take down barriers and charge only Reciprocal Tariffs. The U.S. is losing $500 Billion a year, and has been losing Billions of Dollars for decades. Cannot continue!