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Трамп призвал Китай "положить конец недобросовестной торговли"

Воскресенье, 08 апреля 2018, 12:35
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональд Трамп призвал власти Китая,  "покончить с нечестной торговлей", отказавшись от торговых барьеров.

Об этом он написал в своей страничке в Twitter.

"За 40 лет в США не было торгового профицита с Китаем. Они должны покончить с нечестной торговлей, убрать барьеры и взимать только взаимные пошлины. США теряют $ 500 млрд в год и теряли миллиарды на протяжении десятилетий. Это не может продолжаться!" - написал Трамп.

Напомним, США подготовило новые пошлины на товары из Китая, отреагировав на протекционистьку политику Пекина. В ответ Китай подготовил перечень ответніх мероприятий, которые затронут около 40% американского импорта. В частности, пошлины можутбь быть подняты на продукты питания, автомобили и самолеты.

Торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира может стать крупнейшим в новейшей истории.

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