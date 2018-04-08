Трамп призвал Китай "положить конец недобросовестной торговли"

Воскресенье, 08 апреля 2018, 12:35

Президент США Дональд Трамп призвал власти Китая, "покончить с нечестной торговлей", отказавшись от торговых барьеров.

Об этом он написал в своей страничке в Twitter.

"За 40 лет в США не было торгового профицита с Китаем. Они должны покончить с нечестной торговлей, убрать барьеры и взимать только взаимные пошлины. США теряют $ 500 млрд в год и теряли миллиарды на протяжении десятилетий. Это не может продолжаться!" - написал Трамп.

The United States hasn’t had a Trade Surplus with China in 40 years. They must end unfair trade, take down barriers and charge only Reciprocal Tariffs. The U.S. is losing $500 Billion a year, and has been losing Billions of Dollars for decades. Cannot continue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 квітня 2018 р.

Напомним, США подготовило новые пошлины на товары из Китая, отреагировав на протекционистьку политику Пекина. В ответ Китай подготовил перечень ответніх мероприятий, которые затронут около 40% американского импорта. В частности, пошлины можутбь быть подняты на продукты питания, автомобили и самолеты.

Торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира может стать крупнейшим в новейшей истории.