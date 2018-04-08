Партия Орбана, похоже, останется руководящей в Венгрии – подсчет голосов

Воскресенье, 08 апреля 2018, 23:32

Венгерская правящая партия Фидес остается лидером подсчета голосов, на выборах и, предположительно, сохраняет большинство.

Об этом сообщает авторитетное венгерское издание index.hu со ссылкой на неофициально полученные данные о подсчете голосов.

По состоянию на 23:20 по Киеву в Венгрии действует запрет на публикацию результатов подсчета голосов, поскольку на отдельных участках еще идет голосование. Вместе с тем, журналисты со ссылкой на собственные приводят анализ предварительных результатов, собранных из разных регионов.

В столице Венгрии, по их данным, позиции Орбана ослабли, в ряде округов ожидается победа оппозиции.

В то же время, за пределами Будапешта текущая власть сохраняет очень сильные позиции. "На национальном уровне Фидес (по результатам подсчета голосов) будет очень популярным, поскольку сельский избиратель стремится к стабильности еще больше, чем 4 года назад", - отмечают журналисты.

Стоит заметить, что данные экзит-поллов до сих пор не опубликованы. Планировалось, что избирательные участки прекратят работу в 19:00 по местному времени, однако из-за сверхвысокой явки перед отдельными участками в очередях все еще стояли сотни людей. Работа комиссий была продолжена, чтобы смогли проголосовать все, кто встал в очередь до 19:00. На это время действует мораторий на публикацию результатов выборов.