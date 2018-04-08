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Партия Орбана, похоже, останется руководящей в Венгрии – подсчет голосов

Воскресенье, 08 апреля 2018, 23:32
Версия для печати Комментарии

Венгерская правящая партия Фидес остается лидером подсчета голосов, на выборах и, предположительно, сохраняет большинство.

Об этом сообщает авторитетное венгерское издание index.hu со ссылкой на неофициально полученные данные о подсчете голосов.

По состоянию на 23:20 по Киеву в Венгрии действует запрет на публикацию результатов подсчета голосов, поскольку на отдельных участках еще идет голосование. Вместе с тем, журналисты со ссылкой на собственные приводят анализ предварительных результатов, собранных из разных регионов.

В столице Венгрии, по их данным, позиции Орбана ослабли, в ряде округов ожидается победа оппозиции.

В то же время, за пределами Будапешта текущая власть сохраняет очень сильные позиции. "На национальном уровне Фидес (по результатам подсчета голосов) будет очень популярным, поскольку сельский избиратель стремится к стабильности еще больше, чем 4 года назад", - отмечают журналисты.

Стоит заметить, что данные экзит-поллов до сих пор не опубликованы. Планировалось, что избирательные участки прекратят работу в 19:00 по местному времени, однако из-за сверхвысокой явки перед отдельными участками в очередях все еще стояли сотни людей. Работа комиссий была продолжена, чтобы смогли проголосовать все, кто встал в очередь до 19:00. На это время действует мораторий на публикацию результатов выборов.

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