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В Угорщині дозволять проголосувати всім, хто став у чергу до дільниць

Неділя, 08 квітня 2018, 20:26
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На парламентських виборах в Угорщині о 19 годині (20 година за Києвом) мало завершитися голосування, але фактично біля дільниць залишаються чималі черги.

Центральна виборча комісія пояснила, що проголосувати мають всі, хто встиг стати в чергу до 19 годин, повідомляє Magyar Nemzet.

Така процедура передбачена законом і застосовувалася раніше.

При чому право проголосувати дадуть не лише тим, хто зайшов в середину дільниці, а й тим, хто наразі стоїть на вулиці та задекларує, що став у чергу раніше ніж 19:00.

Одна з черг до дільниці, фото Magyar Nemzet

Великі черги збиралися перед багатьма дільницями в Будапешті. Зокрема, очікується, що дільниці на вулиці Бочкаі та вулиці Кертес працюватимуть на 3 години довше, ніж це передбачено, тобто закриються близько 10 вечора за місцевим часом.

Видання наводить відео довжини черги на Бочкаі вже після закриття дільниці. 

Щоби не вплинути на результати голосування, до цього часу ЦВК не оприлюднюватиме попередні результати підрахунку голосів.

Як повідомлялося, на цих виборах в Угорщині була зафіксована вкрай висока явка виборців. Наразі не зрозуміло, чи йдеться про мобілізацію прибічників прем’єра Орбана, чи навпаки - його опонентів

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