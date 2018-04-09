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Lufthansa у понеділок скасує понад 800 рейсів через страйк

Понеділок, 09 квітня 2018, 17:03
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Через попереджувальний страйк німецької профспілки Verdi авіакомпанія Lufthansa скасовує понад 800 рейсів, запланованих на вівторок, 10 квітня.

Про це пише Deutsche Welle.

Страйк зачепить роботу наземного персоналу в аеропортах Франкфурта-на-Майні, Мюнхена, Кельна та Бремена, повідомила компанія у понеділок, 9 квітня. Через страйк постраждають близько 90 тисяч пасажирів авіакомпанії.

Lufthansa змушена скасувати близько половини із запланованих 1600 рейсів, у тому числі - 58 далекомагістральних.

11 квітня авіакомпанія планує виконувати рейси відповідно до розкладу. Перевірити статус рейсів можна на сайті компанії.

Усі пасажири, які забронювали рейс з/або через Франкфурт-на-Майні та Мюнхен, можуть безкоштовно перебронювати його упродовж наступних семи днів. На німецьких внутрішніх маршрутах пасажири можуть скористатися потягами Deutsche Bahn.

В авіакомпанії розкритикували страйк наземного персоналу. "Це абсолютно неприйнятно, що профспілка переносить цей конфлікт на пасажирів, які не мають до цього жодного стосунку", - заявила директорка з персоналу Lufthansa Беттіна Фолькенс, цитує її агентство AFP. Вона додала, що авіакомпанія не є стороною у цій тарифній суперечці.

Профспілка Verdi, яка представляє інтереси працівників державного сектора та транспорту, тисне на роботодавців, вимагаючи підвищення заробітної плати на шість відсотків, але щонайменше на 200 євро на місяць.

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