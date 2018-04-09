Lufthansa в понедельник отменит более 800 рейсов из-за забастовки

Понедельник, 09 апреля 2018, 17:03

Через предупредительную забастовку немецкого профсоюза Verdi авиакомпания Lufthansa отменяет более 800 рейсов, запланированных на вторник, 10 апреля.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Забастовка затронет работу наземного персонала в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Кельна и Бремена, сообщила компания в понедельник, 9 апреля. Из-за забастовки пострадают около 90 тысяч пассажиров авиакомпании.

Lufthansa вынуждена отменить около половины из запланированных 1600 рейсов, в том числе - 58 дальнемагистральных.

11 апреля авиакомпания планирует выполнять рейсы в соответствии с расписанием. Проверить статус рейсов можно на сайте компании.

Все пассажиры, которые забронировали рейс из/или через Франкфурт-на-Майне и Мюнхен, могут бесплатно перебронировать его на протяжении следующих семи дней. На немецких внутренних маршрутах пассажиры могут воспользоваться поездами Deutsche Bahn.

В авиакомпании раскритиковали забастовку наземного персонала. "Это абсолютно неприемлемо, что профсоюз переносит этот конфликт на пассажиров, которые не имеют к этому никакого отношения", - заявила директор по персоналу Lufthansa Беттина Фолькенс, цитирует ее агентство AFP. Она добавила, что авиакомпания не является стороной в этом тарифном споре.

Профсоюз Verdi, который представляет интересы работников государственного сектора и транспорта, давит на работодателей, требуя повышения заработной платы на шесть процентов, но минимум на 200 евро в месяц.