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Lufthansa в понедельник отменит более 800 рейсов из-за забастовки

Понедельник, 09 апреля 2018, 17:03
Версия для печати Комментарии

Через предупредительную забастовку немецкого профсоюза Verdi авиакомпания Lufthansa отменяет более 800 рейсов, запланированных на вторник, 10 апреля.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Забастовка затронет работу наземного персонала в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Кельна и Бремена, сообщила компания в понедельник, 9 апреля. Из-за забастовки пострадают около 90 тысяч пассажиров авиакомпании.

Lufthansa вынуждена отменить около половины из запланированных 1600 рейсов, в том числе - 58 дальнемагистральных.

11 апреля авиакомпания планирует выполнять рейсы в соответствии с расписанием. Проверить статус рейсов можно на сайте компании.

Все пассажиры, которые забронировали рейс из/или через Франкфурт-на-Майне и Мюнхен, могут бесплатно перебронировать его на протяжении следующих семи дней. На немецких внутренних маршрутах пассажиры могут воспользоваться поездами Deutsche Bahn.

В авиакомпании раскритиковали забастовку наземного персонала. "Это абсолютно неприемлемо, что профсоюз переносит этот конфликт на пассажиров, которые не имеют к этому никакого отношения", - заявила директор по персоналу Lufthansa Беттина Фолькенс, цитирует ее агентство AFP. Она добавила, что авиакомпания не является стороной в этом тарифном споре.

Профсоюз Verdi, который представляет интересы работников государственного сектора и транспорта, давит на работодателей, требуя повышения заработной платы на шесть процентов, но минимум на 200 евро в месяц.

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