Російська "фабрика тролів" намагається підірвати енергетичні ринки США - звіт

Російська "фабрика тролів" у Санкт-Петербурзі продовжує активно впливати на енергетичні ринки США.

Про це йдеться у звіті Комітету з питань науки, космосу і технологій Палати представників американського Конгресу, повідомляє The Hill.

Доповідь Комітету була сфокусована на діяльності російського Агентства інтернет-досліджень (IRA), так званої "фабрики тролів" у Санкт-Петербурзі. Саме ця установа перебуває "на передовій" шкідливого втручання росіян через кіберпростір.

"Росія була активно залучена до узгоджених зусиль з метою підриву американських енергетичних ринків та впливу на внутрішню енергетичну політику, використовуючи американські медіа-платформи (Instagram, Facebook і Twitter)", - йдеться у документі.

Енергетичний бум у США, який став можливим завдяки фрекінгу та іншим інноваційним технологіям буріння, допоміг перетворити США на світового лідера у виробництві сирої нафти та природного газу, прямо загрожуючи доходам від продажу нафти та газу в Росії, а також геополітичним впливом.

Комітет для своєї доповіді отримав інформацію від Twitter, Facebook та Instagram: "У період з 2015 року по 2017 рік, за оцінками, було 4334 акаунтів IRA у Twitter, Facebook та Instagram, від яких надійшло приблизно 9097 російських повідомлень або твітів стосовно енергетичної політики США або поточних енергетичних подій..".

"Згідно з інформацією, наданою Twitter, більш ніж 4% всіх твітів IRA були пов'язані з проблемами енергії та навколишнього середовища, значна частина контенту, якщо порівнювати з 8% твітів IRA, які були пов'язані з виборами в США", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, 15 березня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти обвинувачених у втручанні в американські вибори росіян, в тому числі проти Агентства інтернет-досліджень, відомого як "фабрика тролів".

Як відомо, американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втручалась у хід виборів 2016 з метою сприяти Дональду Трампу.