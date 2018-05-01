Российская "фабрика троллей" пытается подорвать энергетические рынки США - отчет

Российская "фабрика троллей" в Санкт-Петербурге продолжает активно влиять на энергетические рынки США.

Об этом говорится в отчете Комитета по вопросам науки, космоса и технологий Палаты представителей американского Конгресса, сообщает The Hill.

Доклад Комитета быласфокусирован на деятельности российского Агентства интернет-исследований (IRA), так называемой "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге. Именно это учреждение находится "на передовой" вредного вмешательства россиян через киберпространство.

"Россия была активно вовлечена в согласованные усилия с целью подрыва американских энергетических рынков и влияния на внутреннюю энергетическую политику, используя американские медиа-платформы (Instagram, Facebook и Twitter)", - говорится в документе.

Энергетический бум в США, который стал возможным благодаря фрекингу и другим инновационным технологиям бурения, помог превратить США в мирового лидера в производстве сырой нефти и природного газа, прямо угрожая доходам от продажи нефти и газа в России, а также геополитическим влиянием.

Комитет для своего доклада получил информацию от Twitter, Facebook и Instagram: "В период с 2015 года по 2017 год, по оценкам, было 4334 аккаунтов IRA в Twitter, Facebook и Instagram, от которых поступило около 9097 российских сообщений или твитов относительно энергетической политики США или текущих энергетических событий".

"Согласно информации, предоставленной Twitter, более 4% всех твитов IRA были связаны с проблемами энергии и окружающей среды, значительная часть контента, если сравнивать с 8% твитов IRA, которые были связаны с выборами в США", - говорится в отчете.

Напомним, 15 марта Министерство финансов США ввело санкции против обвиняемых во вмешательстве в американские выборы россиян, в том числе против Агентства интернет исследований, известного как "фабрика троллей".

Как известно, американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в ход выборов 2016 года с целью способствовать Дональду Трампу.