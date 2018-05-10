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Земан поскаржився на посольство Росії за те, що йому не налили спиртного

Четвер, 10 травня 2018, 13:39

Президент Чехії Мілош Земан на урочистостях у російському посольстві з нагоди Дня перемоги над нацизмом зауважив, що не має чого випити до тосту.

Про це передає TN.cz.

Земан виступив з промовою, яку він виголосив російською мовою.

"На закінчення я хотів би тост на здоров'я. Але мені дали тільки мінералку", - сказав на закінчення свого привітання президент.

У зустрічі взяли участь також колишній президент Вацлав Клаус та деякі інші політики.

Земан відомий своїми ісламофобськими поглядами та підтримкою скасування санкцій Євросоюзу проти Росії, а також пропонує пробачити Росії анексію Криму, виплативши Україні грошову компенсацію.

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Земан Чехія Росія
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