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Бабіш пояснив заяву Земана про виробництво "Новічка" у Чехії

Понеділок, 7 травня 2018, 13:57

У Чехії ніколи не виготовляли і не зберігали нервово-паралітичну речовину сімейства "Новічок".

Про це заявив в.о. прем'єр-міністра Чехії Андрей Бабіш, передає Idnes.cz.

"У Чеській республіці ніколи не розроблялася, не розвивалася і не зберігалася речовина типу "Новічок", - сказав голова уряду.

За його словами, заява президента Мілоша Земана про те, що на території країни в невеликих кількостях виготовляли нервово-паралітичну речовину, була неправильно трактована.

Згаданий Земаном нервово-паралітичний агент А-230 відрізняється від "Новачка", яким у Британії отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку, заявило Міністерство закордонних справ Чехії.

"Нервово-паралітична отрута, використана під час атаки у Великій Британії, називається А-234, а тому це (А-230, – ред.) інший варіант, не той, який тестував чеський Інститут військових досліджень у Брно", – заявили в МЗС Чехії.

У відомстві заявили, що кілька мілілітрів А-230 були виготовлені, протестовані і ліквідовані в інституті Брно, щоб розуміти шляхи, як захищатися проти нього.

Інститут у Брно діє за згодою Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), зазначили в МЗС.

3 травня Земан заявив, що його країна у 2017 році виробила в невеликій кількості, випробувала та знищила нервово-паралітичну речовину, подібну до тієї, яка використовувалася у Великій Британії для отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

Земан зазначив, що за даними чеської контррозвідки, знищена речовина мала назву A230, а не "Новачок", але належить до одного типу отруйних речовин.

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Чехія Отруєння в Солсбері Земан
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