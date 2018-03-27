Знайти
АКТУАЛЬНО

Німеччина дала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"

Місія Росії при НАТО буде скорочена на третину: рішення Альянсу

У парламенті Чехії звинуватили Земана у державній зраді

Ірландія приєдналася до висилки дипломатів РФ

Друзі Росії в ЄС відмовляються висилати російських дипломатів: список країн

Бельгійці сховали у Люксембурзі від оподаткування 48 млрд євро – звіт

"Зробімо це в понеділок о третій": деталі домовленостей щодо висилки дипломатів РФ






У парламенті Чехії звинуватили Земана у державній зраді

Вівторок, 27 березня 2018, 15:46
Версія для друку Коментарі

Чеські депутати звинувачують президента Мілоша Земана у державній зраді через його позицію щодо можливого чеського походження нервово-паралітичної речовини "Новічок",я кою отруїли колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє видання Novinky.

"Я переконана, що президент вчинив державну зраду. Своїми словами він грає на користь Росії, а не Чехії" - заявила депутат і колишня голова нижньої палати парламенту Мирослава Нємцова.

За її словами, в даному випадку доцільно було б подати скаргу на президента, однак депутатка сумнівається, що проти нього буде відкрита справа.

Депутат і голова руху у парламенті STAN Петр Газдік також приєднався до звинувачень Земана у держраді.

"Якщо компетентний міністр говорить, що нервово-паралітична речовина не походить з нашої країни, однак президент все одно доручає Службі інформаційної безпеки розслідування, яке ставить під сумнів слова міністра, то це вже на грані державної зради" - заявив політик.

За словами голови руху STAN Яна Фарського, його політична сила обговорить можливість конституційної скарги щодо Земана.

"Росія веде гібридну війну з Заходом, частиною якого ми є. Дезінформація є частиною цієї війни. І ось президент Земан чітко приєднався до цієї дезінформаційної кампанії" - заявив Фарський.

До скарги проти Земана може приєднатися і опозиційна партія TOP 09.

Раніше в РФ заявили, що речовину "Новічок" могли розробляти на території Чехії. МЗС Чехії рішуче заперечило ці повідомленні. Прем’єр Чехії Андрей Бабіш назвав ці повідомлення брехнею.

Крім того, Чехія вирішила вислати трьох співробітників російської розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям, на знак солідарності з Великою Британією.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
20:42
Екс-міністр Каталонії, яку розшукує Мадрид, добровільно здасться поліції в Шотландії
20:11
Бельгія висилає одного російського дипломата через отруєння Скрипаля
19:51
У Британії пожиттєво засудили вчителя, який хотів створити "армію дітей" для терактів
19:25
Німеччина дала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"
19:01
Македонія висунула звинувачення 28 особам через штурм парламенту
18:50
Шведський депутат хоче мігрувати в Угорщину, бо там "немає міграції"
18:35
Німецький суд дозволив екстрадицію тунісця, якого підозрюють в екстремізмі
18:15
Греція хоче компенсації від Туреччини за пошкоджене біля спірних островів судно
18:02
фото
У Болгарії почали розслідування через 70 коней, яких знайшли мертвими в горах
17:48
За рік безвізом з ЄС скористалися понад 192 тис. грузинів, не пустили – тисячу
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Марія Надольська, "25 років разом. Що далі?"

Від Середньовіччя до майбутнього: українсько-німецький діалог культур

У Львові заснували перший німецький фільварок, а в переліку львівських консулів німецькі імена становили значну частину. Відтоді між двома країнами було підписано чимало партнерських угод, створено багато майданчиків для взаємодії культур.

Євген Руденко, Ельдар Сарахман, УП

Чудо з Мукачева, або Як українські лижі заполонили ЄС

Світова лижна експансія під маркою "Made in Ukraine", про яку скромно мовчать в самій Україні, починається з Мукачева. "Українська правда" побувала на унікальному підприємстві, що працює на Європу, Америку, олімпійських чемпіонів, армію і президентів (рос.)


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  