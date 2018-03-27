У парламенті Чехії звинуватили Земана у державній зраді

Вівторок, 27 березня 2018, 15:46

Чеські депутати звинувачують президента Мілоша Земана у державній зраді через його позицію щодо можливого чеського походження нервово-паралітичної речовини "Новічок",я кою отруїли колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє видання Novinky.

"Я переконана, що президент вчинив державну зраду. Своїми словами він грає на користь Росії, а не Чехії" - заявила депутат і колишня голова нижньої палати парламенту Мирослава Нємцова.

За її словами, в даному випадку доцільно було б подати скаргу на президента, однак депутатка сумнівається, що проти нього буде відкрита справа.

Депутат і голова руху у парламенті STAN Петр Газдік також приєднався до звинувачень Земана у держраді.

"Якщо компетентний міністр говорить, що нервово-паралітична речовина не походить з нашої країни, однак президент все одно доручає Службі інформаційної безпеки розслідування, яке ставить під сумнів слова міністра, то це вже на грані державної зради" - заявив політик.

За словами голови руху STAN Яна Фарського, його політична сила обговорить можливість конституційної скарги щодо Земана.

"Росія веде гібридну війну з Заходом, частиною якого ми є. Дезінформація є частиною цієї війни. І ось президент Земан чітко приєднався до цієї дезінформаційної кампанії" - заявив Фарський.

До скарги проти Земана може приєднатися і опозиційна партія TOP 09.

Раніше в РФ заявили, що речовину "Новічок" могли розробляти на території Чехії. МЗС Чехії рішуче заперечило ці повідомленні. Прем’єр Чехії Андрей Бабіш назвав ці повідомлення брехнею.

Крім того, Чехія вирішила вислати трьох співробітників російської розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям, на знак солідарності з Великою Британією.