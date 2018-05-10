Земан пожаловался на посольство России за то, что ему не налили спиртного

Президент Чехии Милош Земан на торжествах в российском посольстве по случаю Дня победы над нацизмом заметил, что ему нечего выпить после тоста.

Об этом передает TN.cz.

Земан выступил с речью, произнесенной на русском языке.

"В заключение я хотел бы поднять тост на здоровье. Но мне дали только минералку", - сказал в заключение своего поздравления президент.

Во встрече приняли участие также бывший президент Вацлав Клаус и некоторые другие политики.

Земан известен поддержкой отмены санкций Евросоюза против России: предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украине денежную компенсацию.