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Земан пожаловался на посольство России за то, что ему не налили спиртного

Четверг, 10 мая 2018, 13:39

Президент Чехии Милош Земан на торжествах в российском посольстве по случаю Дня победы над нацизмом заметил, что ему нечего выпить после тоста.

Об этом передает TN.cz.

Земан выступил с речью, произнесенной на русском языке.

"В заключение я хотел бы поднять тост на здоровье. Но мне дали только минералку", - сказал в заключение своего поздравления президент.

Во встрече приняли участие также бывший президент Вацлав Клаус и некоторые другие политики.

Земан известен поддержкой отмены санкций Евросоюза против России: предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украине денежную компенсацию.

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Земан Чехия Россия
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