Земан пожаловался на посольство России за то, что ему не налили спиртного
Четверг, 10 мая 2018, 13:39
Президент Чехии Милош Земан на торжествах в российском посольстве по случаю Дня победы над нацизмом заметил, что ему нечего выпить после тоста.
Об этом передает TN.cz.
Земан выступил с речью, произнесенной на русском языке.
"В заключение я хотел бы поднять тост на здоровье. Но мне дали только минералку", - сказал в заключение своего поздравления президент.
Во встрече приняли участие также бывший президент Вацлав Клаус и некоторые другие политики.
Земан известен поддержкой отмены санкций Евросоюза против России: предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украине денежную компенсацию.
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