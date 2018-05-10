МЗС Латвії вручило ноту послу РФ через напад на посольство в Москві

В МЗС Латвії викликали російського посла Євгенія Лук’янова, якому вручили ноту щодо нападу на посольство країни у Москві.

Про це йдеться у заяві дипломатичного відомства.

Як зазначається, державний секретар міністерства Андрейс Пілдеговічс висловив категоричне засудження нападу на посольство.

"Державний секретар наголосив на тому, що російська сторона повинна забезпечити дотримання зобов’язань за Віденською конвенцією про дипломатичні відносини, забезпечити заходи безпеки для запобігання подібним нападам, а також переслідувати нападників", - йдеться у заяві.

В МЗС Латвії нагадали, що це вже не перший напад на дипломатичні установи країни в Росії.

"З огляду на те, що під час нападу було пошкоджено фасад будівлі посольства, державний секретар МЗС виступив з вимогою до російської сторони відшкодувати збитки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Москві 9 травня стався напад на будівлю латвійського посольства, в результаті були затримані двоє людей.