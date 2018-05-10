У Латвії суд арештував активіста, що захищав російські школи

Ризький суд вирішив арештувати проросійського активіста Володимира Ліндермана.

Про це повідомляє портал Delfi.

Адвокат Ліндермана Олена Квятковська зазначила, що рішення суду є дивним і буде оскаржене. Вона звернула увагу на те, що юридичні аргументи заслабкі, щоб обґрунтувати необхідність помістити людину під арешт на час слідства.

Володимира Ліндермана затримали у вівторок в Ризі. За словами правозахисниці Оксани Челишевої, люди в чорній формі і масках під'їхали до зупинки, повалили Ліндермана на землю і волоком протягли до мікроавтобуса. Всередині сиділи ще кілька людей у масках. На автобусі не було ідентифікаційних знаків поліції. Челишева також повідомила, що за адресою, де мешкає Ліндерман, провели обшук.

Пізніше Поліція безпеки Латвії розповсюдила прес-реліз, повідомивши, що 8 травня її співробітники затримали Ліндермана в рамках розпочатого 18 квітня кримінального процесу за ознаками злочинів, за які передбачена кримінальна відповідальність за розділом 10 Кримінального закону "Злочини проти держави", а також інших кримінальних злочинів.

Ліндермана затримали у зв'язку з промовою, яку він виголосив 31 березня на організованому Російським союзом Латвії та Штабом захисту російських шкіл. У своїй промові Ліндерман виступив проти ліквідації освіти російською мовою.