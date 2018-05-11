Україна наразі не має перспективи членства в ЄC – Мінгареллі

Україна з багатьох причин наразі не має перспективи членства в Євросоюзі.

Про це на засіданні круглого столу "Європейський вибір України після Революції гідності: можливості та проблеми" заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі, передає УНІАН.

"Туреччина з країнами Балкан - це єдині країни, які ведуть переговори, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Вони мають чітку перспективу членства в ЄС. У випадку України сьогодні немає перспективи членства в ЄС", - сказав посол.

За його словами, мета Угоди про асоціацію Україна-ЄС полягає у тому, щоб сприяти політичній асоціації і економічній інтеграції, але вона не дає перспективи членства в ЄС.

"Це є великим розчаруванням для наших українських партнерів, тому що вони хотіли би мати перспективу членства в ЄС, але наразі через низку причин Євросоюз не мав змоги запропонувати цю перспективу", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко оголосив шляхи подальшої інтеграції з Європейським Союзом. Одним із ключових завдань президент назвав створення митного союзу з ЄС.