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Нова система безвізу: ЄС не вимагатиме по 7 євро за поїздку, дозвіл діятиме 3 роки

Середа, 2 травня 2018, 18:01

Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах: громадяни "безвізових країн" для поїздки до ЄС будуть зобов’язані проходити платну "авторизацію" – передавати до ЄС свої дані.

Про це йдеться у статті "7 євро за безвіз: як та коли зміняться правила в’їзду до Шенгену" на "Європейській правді".

Зміна правил безвізовго режиму наступить зі створенням Європейської інформаційної системи авторизації подорожей (ETIAS) - робота над законопроектом з цього приводу ведеться вже давно і от зараз нарешті вийшла на фінішну пряму.

За цим проектом, обробка заявки на авторизацію коштуватиме 7 євро, дозвіл на в’їзд діятиме три роки (не потрібно подавати заявку та платити збір перед кожною поїздкою). Дітям до 12 років можна буде пройти авторизацію без сплати збору у 7 євро.

Систему планують запустити з 2021 року, та й то лише частково, тільки в аеропортах та морських портах. Причому в перші роки її роботи можна буде в’їжджати до ЄС без авторизації – автомобілем, автобусом або потягом.

Лише за три роки обов’язкова реєстрація запрацює також для тих українців, хто їде в Польщу та до інших держав-сусідів "по землі".

Нагадаємо, ЄП детально описувала проект ETIAS ще у 2016 році.

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Україна Безвіз Євросоюз
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