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У Украины пока нет перспективы членства в ЕС – Мингарелли

Пятница, 11 мая 2018, 13:16

Украина по многим причинам пока не имеет перспективы членства в Евросоюзе.

Об этом на заседании круглого стола "Европейский выбор Украины после Революции достоинства: возможности и проблемы" заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли, передает УНИАН.

"Турция со странами Балкан – единственные страны, которые ведут переговоры, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. У них есть четкая перспектива членства в ЕС. В случае Украины сегодня нет перспективы членства в ЕС", - сказал посол.

По его словам, цель Соглашения об ассоциации Украина-ЕС заключается в том, чтобы способствовать политической ассоциации и экономической интеграции, но она не дает перспективы членства.

"Это большое разочарование для наших украинских партнеров, потому что они хотели бы иметь перспективу членства в ЕС, но пока по ряду причин Евросоюз не может предложить эту перспективу", - подчеркнул он.

Напомним, президент Петр Порошенко объявил о направлениях дальнейшей интеграции с Европейским Союзом. Одной из ключевых задач президент назвал создание таможенного союза с ЕС.

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Евросоюз Мингарелли
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