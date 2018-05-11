В МЗС Франції не готові назвати дату "нормандської зустрічі"

В МЗС Франції заявили, що про зустріч у нормандському форматі буде повідомлено "у свій час".

Про це заявив представник відомства, коментуючи заяву президента України Петра Порошенка щодо можливості зустрічі у Парижі.

"Про наступну зустріч у нормандському форматі буде оголошено у свій час" - заявив представник МЗС Франції.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном в німецькому Аахені заявив, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні лідерів Німеччини, Франції, України та Росії може незабаром відбутися у Парижі.

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас оголосив намір запросити глав МЗС Франції, Росії та України для наступної зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні.