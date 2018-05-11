В МИД Франции не готовы назвать дату "нормандской встречи"

В МИД Франции заявили, что о встрече в нормандском формате будет сообщено "в свое время".

Об этом заявил представитель ведомства, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о возможности встречи в Париже.

"О следующей встрече в нормандском формате будет объявлено в свое время", - заявил представитель МИД Франции.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецком Аахене заявил, что встреча "нормандской четверки" на уровне лидеров Германии, Франции, Украины и России может вскоре состояться в Париже.

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас объявил о намерении пригласить глав МИД Франции, России и Украины для следующей встречи в "нормандском формате" в Берлине.