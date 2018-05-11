Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Чехии раскрыли детали шпионского дела: экс-следователя задержали в Украине вместе с дипломатом НАТО

В Британии организаторов кампании за Brexit оштрафовали на 80 тыс. евро

Пучдемон отказался баллотироваться в премьеры Каталонии

Трамп рассказал о планах по новому ядерному соглашению с Ираном






В МИД Франции не готовы назвать дату "нормандской встречи"

Пятница, 11 мая 2018, 16:09

В МИД Франции заявили, что о встрече в нормандском формате будет сообщено "в свое время".

Об этом заявил представитель ведомства, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о возможности встречи в Париже.

"О следующей встрече в нормандском формате будет объявлено в свое время", - заявил представитель МИД Франции.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецком Аахене заявил, что встреча "нормандской четверки" на уровне лидеров Германии, Франции, Украины и России может вскоре состояться в Париже.

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас объявил о намерении пригласить глав МИД Франции, России и Украины для следующей встречи в "нормандском формате" в Берлине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Порошенко
powered by lun.ua
Читайте также
Путин и Меркель договорились активизировать "нормандский формат"
Германия объявила о намерении провести встречу министров "нормандской четверки"
В Кремле говорят, что с РФ не обсуждали возможную встречу "нормандской четверки"
Песков подтвердил, что Путин не планирует переговоров в "нормандском формате"