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Минкульт Франции исправил карту с "российским" Севастополем

Понедельник, 14 мая 2018, 20:16

На сайте министерства культуры Франции исправили карту, на которой Севастополь был отмечен как часть Российской Федерации.

Ведомство создало карту, на которой обозначило участников международной акции "Ночь музеев-2018", с описанием музеев и адресами.

Среди участников указан Севастопольский художественный музей имени Крошицкого. Его адрес французы сначала указали следующим образом: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Через некоторое время эту информацию исправили, указав на украинскую принадлежность Севастополя.

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