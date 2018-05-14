Минкульт Франции исправил карту с "российским" Севастополем

Проигрыш россиян в "крымском деле" является, наверное, не последним. Но победа украинцев еще не окончательная. Реально ли взыскать компенсации с россиян? Почему на адвокатов потратили миллионы? Как будет действовать Россия?

Россию впервые обязали выплатить компенсацию за экспроприацию активов в Крыму. Что это значит и каковы шансы заставить ее выполнить это решение? Ведь до сих пор РФ не выполнила добровольно ни одного решения инвестиционного арбитража.