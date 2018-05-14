Минкульт Франции исправил карту с "российским" Севастополем
Понедельник, 14 мая 2018, 20:16
На сайте министерства культуры Франции исправили карту, на которой Севастополь был отмечен как часть Российской Федерации.
Ведомство создало карту, на которой обозначило участников международной акции "Ночь музеев-2018", с описанием музеев и адресами.
Среди участников указан Севастопольский художественный музей имени Крошицкого. Его адрес французы сначала указали следующим образом: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".
Через некоторое время эту информацию исправили, указав на украинскую принадлежность Севастополя.
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