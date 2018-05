У Ягланда обурені тим, що в Грузії не змогли провести мітинг ЛГБТ

У Раді Європи обурені тим, що заплановані грузинськими правозахисниками заходи до Міжнародного дня боротьби проти гомофобії та трансфобії були скасовані через проблеми безпеки.

Про це йдеться у заяві Даніеля Хольтгена, речника генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда.

"Представники ЛГБТІ повинні мати можливість користуватися такими ж правами, як і будь-хто інший. Влада повинна забезпечити, щоб всі громадяни, включаючи людей ЛГБТІ, могли реалізувати свої права брати участь у мирних демонстраціях і бути захищеними від насильства" - йдеться у заяві.

