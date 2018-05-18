У Ягланда обурені тим, що в Грузії не змогли провести мітинг ЛГБТ

У Раді Європи обурені тим, що заплановані грузинськими правозахисниками заходи до Міжнародного дня боротьби проти гомофобії та трансфобії були скасовані через проблеми безпеки.

Про це йдеться у заяві Даніеля Хольтгена, речника генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда.

"Представники ЛГБТІ повинні мати можливість користуватися такими ж правами, як і будь-хто інший. Влада повинна забезпечити, щоб всі громадяни, включаючи людей ЛГБТІ, могли реалізувати свої права брати участь у мирних демонстраціях і бути захищеними від насильства" - йдеться у заяві.

#IDAHOT in #Georgia: Authorities need to ensure that all citizens, including #LGBTI people, can exercise their rights to take part in peaceful demonstrations whilst being protected from violence. https://t.co/UXcjwzwglS — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 17 травня 2018 р.

"Ми стурбовані забобонами та дискримінацією представників ЛГБТІ в Грузії і в багатьох інших частинах Європи" - додали у Раді Європи.

17 травня правозахисні організації, які захищають права ЛГБТІ, збиралися провести мітинг біля офісу прем'єр-міністра, однак після того як організатори побачили як поліція ледве стримувала ультраправих від нападу на мітинг ліберальних активістів кількома днями раніше, організатори вирішили скасувати захід.

В той же час невелика группа активістів ЛГБТІ все ж вийшла до урядових будівель у четвер з плакатами "Ні гомофобії", "Ні фашизму". Поліція блокувала металевими щитами доступ до зони, де зібралися мітингарі, щоб запобігти насильству.