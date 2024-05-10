Президентка Словаччини з прощальним візитом прибула до України
Новини — П'ятниця, 10 травня 2024, 14:06 —
Президентка Словаччини Зузана Чапутова у п'ятницю завітала до Києва з прощальним візитом, оскільки термін її повноважень добігає кінця.
Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у Facebook.
За словами Чапутової, це вже її четвертий візит до Києва за час свого перебування на посаді, а також третій – під час війни.
"Я тут також тому, що привезла гарні новини про допомогу Словаччини Україні", – зауважила президентка.
Нагадаємо, новим президентом Словаччини обрали Петера Пеллегріні, коаліційного партнера антиукраїнського прем’єра Роберта Фіцо.
Після перемоги Пеллегріні Фіцо та його союзники консолідують владу та контролюватимуть парламент, уряд і президентський офіс Словаччини.
Після того, як чинна словацька президентка Зузана Чапутова піде у відставку в червні, в Словаччині більше не залишиться жодного високопосадовця, який би беззастережно підтримував військову підтримку Києва і його зусилля із силової оборони від російської агресії.
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