Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи вважає, що його держава навряд чи допомагатиме Києву повернути українців призовного віку силою.

Про це він розповів у інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Посол зауважив, що на цей момент в польському уряді немає єдиної позиції з приводу допомоги Україні повернути чоловіків призовного віку.

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Дипломат зазначив, що Польща перебуває в іншому становищі, ніж деякі західні країни, бо в Польщі зараз проживають мільйони українців.

"Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силою. Такого не станеться. Німеччина вже заявила, що такі чоловіки можуть залишатися, навіть якщо у них немає дійсних проїзних документів. Я очікую, що також триватиме дискусія і між країнами ЄС", – поділився міркуваннями посол.

Гузи зауважив, що на практиці не всі люди готові захищати свою країну зброєю.

"Пам’ятаю, як на початку повної масштабної війни багато українських чоловіків поверталися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці вже це зробили. Можливо, допоможуть якісь стимули", – відзначив посол.

Гузи сказав, що, на його думку, служба у війську в нинішніх обставинах є обов’язком. "Але моя особиста думка не означає, що я радив би комусь примушувати воювати тих, хто не хоче повертатися в Україну", – сказав дипломат.

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте раніше відкинула повідомлення про те, що її країна допоможе відправляти українських чоловіків призовного віку в Україну.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевняла, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

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