ЗМІ: Єдиний діючий у Румунії комплекс Patriot перемістили

В Румунії для забезпечення протиповітряної оборони столиці ближче до міста перекинули єдиний діючий в країні комплекс Patriot.

Про це стало відомо Observator від власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Джерела повідомили, що батарею Patriot привезли під Бухарест для заміни системи Hawk, за допомогою якої в останні місяці забезпечувалася протиповітряна оборона румунської столиці.

Система протиповітряної оборони Patriot вартістю понад мільярд доларів була розгорнута поблизу столиці, біля важливого стратегічного об’єкта.

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Це відбулось через день після того, як президент Клаус Йоганніс заявив із Білого дому, де він перебував, що Румунія може розглянути передачу Україні одного зі своїх комплексів Patriot.

Хоча Румунія сьогодні експлуатує лише одну батарею Patriot, Йоганніс сказав, що йдеться про іншу батарею, яка майже готова до використання.

Система, яку перемістили під Бухарест, є однією із 7, придбаних Румунією. Чотири системи вже поставлені, однак тільки одна повністю функціонує.

Після прохань президента України Володимира Зеленського уряди країн ЄС минулого місяця закликали надати Києву більше необхідних систем ППО.

Німеччина пообіцяла надати додаткову батарею Patriot, а Іспанія заявила, що поставить зенітні ракети до цих ЗРК. За словами міністерки оборони Маргарити Роблес, Україна вже отримала ці ракети.