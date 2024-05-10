На кордоні з Румунією запустили послугу єЧерга для автобусів

З 10 травня послуга реєстрації на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху для пасажирських перевізників стала доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише "Європейська правда".

Відтак пасажири автобусів, що їдуть через кордон з Румунією, зможуть вчасно перетинати кордон без черг. Для цього у рамках послуги єЧерга міжнародні перевізники зможуть обирати час перетину кордону для автобусу.

Йдеться як про регулярні, так і нерегулярні маршрути.

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Послуга запрацює на таких КПП: "Дякове – Халмеу", "Красноїльск – Вікову де Сус", "Дяківці – Раковець", "Орлівка – Ісакча".

Реєстрація у новий тип черги, яка має назву "За розкладом" для вказаних пунктів пропуску почалась з 10 травня о 12:00.

З 25 квітня можливість обирати час перетину кордону доступна на 10 пунктах пропуску з Молдовою.

Окрім цього, без черг відбувається перетин кордону на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" з Польщею.

Загалом, за час роботи послуги єЧерга для автобусів кордон за онлайн-записом перетнуло понад 73 тисячі автобусів.

На першому етапі запровадження послуги ключова мета реєстрації всіх автобусів в системі єЧерга – верифікація виконання міжнародних маршрутів та аналіз навантаження на кордон для того, щоб згодом дати кожному автобусу можливість перетину кордону відповідно до розкладу руху та без черг.