Мінгареллі і посли 16 країн закликали Україну захищати права ЛГБТІ

Посли 16 держав, а також глава Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі закликали Україну підтримувати рівність, гідність і верховенство права і забезпечити права ЛГБТІ.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на спільну заяву з нагоди Міжнародного дня протидії гомофобії та трансфобії.

Заяву підписали посли Австралії, Австрії, Бельгії, Кіпру, Данії, Канади, Європейського Союзу, Фінляндії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Швеції, Швейцарії, Великобританії та США

"Україна досягла помітного прогресу у визнанні та захисті прав людини, але ця робота ще не завершена. Ми закликаємо Україну, спираючись на ці успіхи, і надалі підтримувати рівність, гідність і верховенство права для всіх... Міжнародне співтовариство, як і раніше прихильне безпеці лесбійок, геїв, бісексуальних, транссексуальних і інтерсекс - українців і українок, їх друзів, рідних і всіх прихильників толерантності та рівності в Україні", - йдеться в заяві.

Дипломати підкреслили, що цінності толерантності і поваги до різноманітності є базовими для відкритих, демократичних суспільств.

"Ми ще раз підтверджуємо нашу підтримку реалізації національної стратегії з прав людини та відповідного плану дій, в тому числі – подальших кроків у сфері боротьби з дискримінацією для ЛГБТІ-громадян та боротьби із злочинами на ґрунті ненависті за ознакою сексуальної орієнтації", - зазначили посли.

Дипломати повідомили, що на 17 червня 2018 в Києві запланований "Марш рівності".

"Ми спільно закликаємо поліцію і державних службовців по всій Україні підтримувати і захищати права ЛГБТІ-людей і їх прихильників на проведення цих заходів. Ми також просимо всіх українців поважати право своїх громадян на мирні зібрання", - додали посли.