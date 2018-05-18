У Ягланда возмущены тем, что в Грузии не смогли провести митинг ЛГБТ

В Совете Европы возмущены тем, что запланированные грузинскими правозащитниками мероприятия к Международному дню борьбы против гомофобии и трансфобии были отменены из-за проблем безопасности.

Об этом говорится в заявлении Даниэля Хольтгена, представителя генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.

"Представители ЛГБТ должны иметь возможность пользоваться такими же правами, как и любой другой. Власти должны обеспечить, чтобы все граждане, включая людей ЛГБТ, могли реализовать свои права участвовать в мирных демонстрациях и быть защищенными от насилия", - говорится в заявлении.

#IDAHOT in #Georgia: Authorities need to ensure that all citizens, including #LGBTI people, can exercise their rights to take part in peaceful demonstrations whilst being protected from violence. https://t.co/UXcjwzwglS — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 17 травня 2018 р.

"Мы обеспокоены предрассудками и дискриминацией представителей ЛГБТ в Грузии и во многих других частях Европы", - добавили в Совете Европы.

17 мая правозащитные организации, которые защищают права ЛГБТ, собирались провести митинг у офиса премьер-министра, однако после того как организаторы увидели как полиция едва сдерживала ультраправых от нападения на митинг либеральных активистов несколькими днями ранее, организаторы решили отменить мероприятие.

В то же время небольшая группа активистов ЛГБТ все же вышла к правительственным зданиям в четверг с плакатами "Нет гомофобии", "Нет фашизму". Полиция блокировала металлическими щитами доступ к зоне, где собрались митингующие, чтобы предотвратить насилие.