У Ягланда возмущены тем, что в Грузии не смогли провести митинг ЛГБТ

В Совете Европы возмущены тем, что запланированные грузинскими правозащитниками мероприятия к Международному дню борьбы против гомофобии и трансфобии были отменены из-за проблем безопасности.

Об этом говорится в заявлении Даниэля Хольтгена, представителя генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.

"Представители ЛГБТ должны иметь возможность пользоваться такими же правами, как и любой другой. Власти должны обеспечить, чтобы все граждане, включая людей ЛГБТ, могли реализовать свои права участвовать в мирных демонстрациях и быть защищенными от насилия", - говорится в заявлении.

