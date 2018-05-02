Російський Су-27 "непрофесійно" зблизився з літаком США над Балтикою - ЗМІ

Російський винищувач Су-27 здійснив "непрофесійне" перехоплення літака-спостерігача Військово-морських сил США P-8 в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела в американській військовій сфері.

За словами одного зі співрозмовників, Су-27 пролетів на відстані приблизно в 20 футів (6,1 м) від P-8. Зближення літаків тривало близько 9 хвилин. Перехоплення американські військові описали як "безпечне, але непрофесійне".

Офіційний представник ВМС США відмовився коментувати цей інцидент, але зазначив, що офіційно подібні зближення не класифікують таким чином. ВМФ класифікує авіаперехоплення просто як безпечні або небезпечні.

"Кораблі і літаки США зазвичай взаємодіють з військовими підрозділами з інших країн", - сказав він.

В останній раз небезпечне перехоплення американського літака-розвідника EP-3 російським Су-27 сталося в січні над Чорним морем. Першим про це тоді також повідомив телеканал CNN.

ВМС США після цього заявили, що перехоплення було небезпечним і непрофесійним. Держдеп США опублікував заяву, в якій звинуватив російських військових в "грубому порушенні існуючих угод і міжнародного права".