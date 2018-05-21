Российскому олигарху Абрамовичу не продлили британскую визу – СМИ

Российскому олигарху, владельцу футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу не продлили британскую визу.

Об этом сообщает BBC.

Российский миллиардер не смог присутствовать на субботнем матче финала Кубка Англии по футболу, где его футбольный клуб "Челси" одержал победу над "Манчестер Юнайтед".

Источник, близкий к Абрамовичу, сообщил, что он находится в процессе обновления своей визы, и добавил, что это заняло немного больше времени, чем обычно.

Отвечая на вопрос о визе, министр безопасности Великобритании Бен Уоллес сказал: "Мы обычно не комментируем отдельные случаи".

В офисе Абрамовича заявили, что не обсуждают вопросы личного характера со СМИ.

Как сообщается, срок действия визы инвестора Абрамовича истек три недели назад.

BBC отмечает, что пока неясно, связана ли задержка с продлением визы с ухудшением отношений между Британией и Россией.

Как сообщалось в конце марта, Министерство внутренних дел Великобритании проверяет визы всех состоятельных россиян, выданные по программе привлечения инвесторов.