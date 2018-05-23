У ЄК кваплять РФ та Україну розпочати тристоронні газові переговори

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що настав час для чергового раунду тристоронніх переговорів із газопостачання за участю Росії та України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Шефчовича.

"Конструктивна і стабільна співпраця між Росією та Україною в галузі енергетики має первинне значення для Європейського Союзу. У цьому контексті я завжди наголошував на необхідності продовження довгострокового транзиту російського газу через Україну до ЄС надійним і комерційно доцільним способом, тому я звернувся до українських і російських партнерів і запросив їх на тристоронні переговори, які в минулому виявилися ефективними для досягнення відчутних і успішних результатів", - заявив віце-президент ЄК.

За його словами, переговори, підтримувані державами-членами ЄС, "мають розпочатися якнайшвидше з тим, щоб обговорити важливі для зацікавлених сторін питання газу та визначитися з його транзитом через Україну після 2019 року".