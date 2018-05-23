В ЕК торопят РФ и Украину начать трехсторонние газовые переговоры

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что пришло время для очередного раунда трехсторонних переговоров по газоснабжению с участием России и Украины.

Об этом сообщает "Інтерфакс-Україна" со ссылкой на заявление Шефчовича.

"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение для Европейского Союза. В этом контексте я всегда подчеркивал необходимость продолжения долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным и коммерчески целесообразным способом, поэтому я обратился к украинским и российским партнерам и пригласил их на трехсторонние переговоры, которые в прошлом оказались эффективными для достижения ощутимых и успешных результатов", - заявил вице-президент ЕК.

По его словам, переговоры, поддерживаемые государствами-членами ЕС, "должны начаться как можно скорее, чтобы обсудить важные для заинтересованных сторон вопросы газа и определиться с его транзитом через Украину после 2019 года".