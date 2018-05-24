Італія: Джузеппе Конте отримав мандат на формування уряду

Президент Італії Серджо Маттарелла попросив Джузеппе Конте сформувати новий уряд, до якого входитимуть представники популістських партії "Рух 5 зірок" та "Ліга".

Про це повідомляє Politico.

53-річний професор права Джузеппе Конте заявив, що хоче бути "адвокатом італійського народу" як вдома, так і за кордоном і "повністю усвідомлює виклики, з якими ми стикаємося".

Також він зазначив, що "усвідомлює необхідність підтвердження європейської та міжнародної позиції Італії" та прагне працювати з європейськими та міжнародними союзниками та усвідомлює міжнародні та європейські зобов'язання країни.

Далі Конте має сформувати перелік міністрів свого уряду та представити його президентові. Після отримання згоди глави держави новий італійський уряд повинен бути схвалений у парламенті.

Як очікується, голосування може відбутися наступного тижня.

Як відомо, Конте працював як адвокатом, так і академічним професором, і його резюме включає короткі періоди викладання в університетах Йєля, Нью-Йорка та Кембриджа. Він був запропонований як можливий міністр "Руху 5 зірок" перед виборами у березні.

Конте є малознаним за межами політичних кіл Риму і не має значного політичного досвіду. Його характеризують як технократа, що, за твердженням критиків, суперечить передвиборчим гаслам обох популістських партій, які беруть участь у формуванні коаліції.

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