Италия: Джузеппе Конте получил мандат на формирование правительства

Президент Италии Серджо Маттарелла попросил Джузеппе Конте сформировать новое правительство, в которое войдут представители популистских партий "Движение 5 звезд" и "Лига".

Об этом сообщает Politico.

53-летний профессор права Джузеппе Конте заявил, что хочет быть "адвокатом итальянского народа" как дома, так и за рубежом и "полностью осознает вызовы, с которыми мы сталкиваемся".

Также он отметил, что "осознает необходимость подтверждения европейской и международной позиции Италии" и стремится работать с европейскими и международными союзниками и осознает международные и европейские обязательства страны.

Далее Конте должен сформировать список министров своего правительства и представить его президенту. После получения согласия главы государства новое итальянское правительство должно получить одобрение в парламенте.

Как ожидается, голосование может состояться на следующей неделе.

Как известно, Конте работал как адвокатом, так и академическим профессором, и его резюме включает в себя краткие периоды преподавания в университетах Йеля, Нью-Йорка и Кембриджа. Он был предложен как возможный министр "Движения 5 звезд" перед выборами в марте.

Конте является малоизвестным за пределами политических кругов Рима и не имеет значительного политического опыта. Его характеризуют как технократа, что, по утверждению критиков, противоречит предвыборным лозунгам обоих популистских партий, которые участвуют в формировании коалиции.

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