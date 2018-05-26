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Керівництво українців Угорщини вимагає у свого депутата скласти мандат за поїздку в Крим

Субота, 26 травня 2018, 14:07

Представники української громади закликали скласти повноваження депутата Державного самоврядування українців Угорщини Анатолія Бурого, який торік їздив в окупований Крим в обхід українського законодавства.

Відповідний заклик за підписом представниці української меншини в парламенті Угорщини Брігітти Суперак та президента Державного самоврядування українців Угорщини Юрія Кравченка розміщений на сторінці угорських українців у Facebook.

"Ми різко засуджуємо будь-які відвідини депутатами українських самоврядувань окупованих територій України та участь в офіційних заходах, організованих окупаційною владою", - йдеться у заяві.

У зв’язку з поїздкою Бурого закликають скласти повноваження і здати мандат.

"Ми вважаємо абсолютно неприйнятними дії депутата Анатолія Бурого, які не сумісні зі статусом депутата Державного самоврядування українців Угорщини, закликаємо його скласти повноваження депутата Самоврядування та здати мандат", - наголошується у заяві.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", в керівництві української громади Угорщини знайшли сепаратиста, що в обхід українського законодавства минулого року їздив до окупованого Криму. Анатолій Бурий є депутатом Державного самоврядування українців Угорщини, вищого державного органу української національної меншини в Угорщині.

Посол України в Угорщині Любов Непоп закликала українську громаду в Угорщині висловити недовіру Бурому та позбавити його мандата.

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