Німецьке видавництво більше року відмовляється змінити атлас з "російським" Кримом

Німецька видавнича група Mair Dumont випустила атлас світу, позначивши Крим територією Росії, та вже більше року відмовляється вносити у нього правки.

Про позначення неправильної приналежності українського півострова в атласі у Facebook повідомив користувач Сергій Каменський.

Фото з Facebook-сторінки Sergii Kamenskyi

Активіст української громади Олександр Снідалов своєю чергою повідомив, що схожий атлас, виданий путівником Marco Polo цієї ж видавничої групи, намагалися вилучити з продажу ще минулого року. Однак у відповідь видавництво відповіло, що друкує ситуацію в атласі "де-факто", тобто зазначають, що Крим контролюється Росією.

Згодом видавництво таки вилучило спірний атлас з продажу та перевидало його із позначеним українським Кримом.

Що стосується атласу Mair Dumont, про який пише Каменський, українське генконсульство в Мюнхені займається цією справою більше року. Консул Дмитро Шевченко повідомив, що вже були і листи, і зустрічі з керівництвом видавництва.

"Тобто це не та ситуація, коли вони щось роблять просто помилково, без розуміння ситуації. Вони все розуміють, але те, що Крим треба позначати російським - це їхня принципова позиція. Нам обіцяли підтримку в уряді Баден-Вюртембергу, в мерії Остфільдерна (побратим Полтави), але їхні можливості теж обмежені, адже це приватна компанія", - зазначив дипломат.

Шевченко також закликав надсилати скарги у магазини видавництва, щоб змусити його змінити свою позицію.