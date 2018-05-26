Руководство украинцев Венгрии требует у своего депутата сложить мандат из-за поездки в Крым

Представители украинской общины призвали сложить полномочия депутата Государственного самоуправления украинцев Венгрии Анатолия Бурого, который в прошлом году ездил в оккупированный Крым в обход украинского законодательства.

Соответствующий призыв за подписью представительницы украинского меньшинства в парламенте Венгрии Бригитты Суперак и президента Государственного самоуправления украинцев Венгрии Юрия Кравченко размещен на странице венгерских украинцев в Facebook.

"Мы резко осуждаем любые посещения депутатами украинских самоуправлений оккупированных территорий Украины и участие в официальных мероприятиях, организованных оккупационными властями", - говорится в заявлении.

В связи с поездкой Бурого призывают сложить полномочия и сдать мандат.

"Мы считаем абсолютно неприемлемыми действия депутата Анатолия Бурого, которые не совместимы со статусом депутата Государственного самоуправления украинцев Венгрии, призываем его сложить полномочия депутата Самоуправление и сдать мандат", - отмечается в заявлении.

Как ранее сообщала "Европейская правда", в руководстве украинской общины Венгрии нашли сепаратиста, который в обход украинского законодательства в прошлом году ездил в оккупированный Крым. Анатолий Бурый является депутатом Государственного самоуправления украинцев Венгрии, высшего государственного органа украинского национального меньшинства в Венгрии.

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп призвала украинскую общину в Венгрии выразить недоверие Бурому и лишить его мандата.