У НАТО засудили відкриття кримського мосту

У НАТО засудили відкриття ділянки мосту, що поєднує Росію з окупованим Кримом.

Про це повідомляє Agence France Press з посиланням на представника Альянсу.

"НАТО засуджує побудову і часткове відкриття Керченського мосту між РФ і Кримом" - заявили в Альянсі.

"Крим – це частина України і цей міст являє собою ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України" - сказав представник НАТО.

Як відомо, 15 травня за участі президента РФ Владіміра Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.

Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що жодна рекламна картинка щодо будівництва Керченського мосту не змінює факту протиправної окупації Криму.

В Євросоюзі заявили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.