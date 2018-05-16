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У НАТО засудили відкриття кримського мосту

Середа, 16 травня 2018, 16:28

У НАТО засудили відкриття ділянки мосту, що поєднує Росію з окупованим Кримом.

Про це повідомляє Agence France Press з посиланням на представника Альянсу.

"НАТО засуджує побудову і часткове відкриття Керченського мосту між РФ і Кримом" - заявили в Альянсі.

"Крим – це частина України і цей міст являє собою ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України" - сказав представник НАТО.

Як відомо, 15 травня за участі президента РФ Владіміра Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.

Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що жодна рекламна картинка щодо будівництва Керченського мосту не змінює факту протиправної окупації Криму.

В Євросоюзі заявили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.

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