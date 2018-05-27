Росія і Туреччина домовилися про будівництво газопроводу в ЄС

Російський енергетичний монополіст "Газпром" домовився з урядом Туреччини про прокладання газопроводу від узбережжя Чорного моря до кордону Туреччини з ЄС.

Про це повідомили в прес-службі "Газпрому".

"Підписання документів дозволяє перейти до практичних кроків з реалізації проекту. Будівництво сухопутної ділянки буде здійснювати спільна проектна компанія TurkAkim Gaz Tasima A.S.", - йдеться у повідомленні компанії.

Сторони підписали протокол про прокладання сухопутної ділянки газопроводу "Турецький потік" 26 травня. Газопровід призначений для енергопостачання Південної і Південно-Східної Європи.

Також повідомляється про врегулювання арбітражного спору дочірньої компанії "Газпром експорт" з турецькою корпорацією Botas. Конфлікт виник навколо умов поставок російського газу турецьким споживачам. Суперечливі моменти вдалося вирішити в позасудовому порядку.

30 квітня "Газпром" повідомив про завершення прокладання морської ділянки першої нитки газопроводу, призначеної для турецького ринку.

Потужність кожної нитки - 15,75 мільярда кубічних метрів на рік. Будівництво морської ділянки газопроводу почалося 7 травня 2017 року. Другу нитку "Турецького потоку" планують завершити в 2019 році.

"Турецький потік" раніше зіткнувся із критикою Єврокомісії, тому що він змусить країни ЄС, такі як Греція, побудувати дорогу інфраструктуру для підключення до проекту, і в той же час відмовитися від діючих транзитних газопроводів в Україні. Президент Болгарії закликає побудувати прямий газопровід з РФ, адже 2019 року Болгарія буде отримувати російський газ через "Турецький потік".