Россия и Турция договорились о строительстве газопровода в ЕС

Российский энергетический монополист "Газпром" договорился с правительством Турции о прокладке газопровода от побережья Черного моря до границы Турции с ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе "Газпрома".

"Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительство сухопутного участка будет осуществлять совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A. S.", - говорится в сообщении компании.

Стороны подписали протокол о прокладки сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" 26 мая. Газопровод предназначен для энергоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы.

Также сообщается об урегулировании арбитражного спора дочерней компании "Газпром экспорт" и турецкой корпорации Botas. Конфликт возник вокруг условий поставок российского газа турецким потребителям. Спорные моменты удалось решить во внесудебном порядке.

30 апреля "Газпром" сообщил о завершении прокладки морского участка первой нитки газопровода, предназначенной для турецкого рынка.

Мощность каждой нитки - 15,75 миллиарда кубических метров в год. Строительство морского участка газопровода началось 7 мая 2017 года. Вторую нитку "Турецкого потока" планируют завершить в 2019 году.

"Турецкий поток" ранее столкнулся с критикой Еврокомиссии, потому что он заставит страны ЕС, такие как Греция, построить дорогостоящую инфраструктуру для подключения к проекту, и в то же время отказаться от действующих транзитных газопроводов в Украине. Президент Болгарии призывает построить прямой газопровод из РФ, ведь в 2019 году Болгария будет получать российский газ через "Турецкий поток".