У Кремлі готові реагувати на створення постійної бази США в Польщі

Москва готова реагувати на розширення інфраструктури НАТО до кордонів РФ.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков у зв'язку з планами Варшави створити базу США на території Польщі, інформує "ТАСС".

"В цілому, коли ми фіксуємо поступову експансію військової структури НАТО в бік наших кордонів, безпосереднє наближення інфраструктури НАТО до наших кордонів, це, звичайно, аж ніяк не сприяє безпеці і стабільності на континенті", - зазначив він.

"Навпаки - ці експансіоністські дії, звичайно ж, призводять до контрдій з російської сторони, щоб збалансувати таким чином паритет, який щоразу порушується", - сказав Пєсков.

"(Створення військової бази США в Польщі. – Ред.) Це, звичайно, суверенне рішення кожної країни, якщо таке рішення приймається… Але наслідки для загальної атмосфери безпеки на континенті, звичайно, очевидні", - додав представник Кремля.

Європейське видання газети Politico з посиланням на документи, оприлюднені міністерством оборони Польщі, повідомило, що Польща висловила готовність виділити до $2 млрд зі свого бюджету для фінансування постійної військової бази США на своїй території.

Зараз в рамках операції Atlantic Resolve в Польщі на ротаційній основі розміщується американська танкова бригада чисельністю близько 3,5 тисячі військовослужбовців. Вони мають у своєму розпорядженні 400 гусеничних машин, 900 одиниць колісної техніки, включаючи 87 танків Abrams і 18 самохідних 155-міліметрових гаубиць Paladin.